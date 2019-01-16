Число жертв теракта в отеле Найроби возросло до 21

Число жертв боевиков, напавших на отель Dusit в кенийском Найроби , возросло до 21.

Kenya police chief says 21 dead in hotel attack pic.twitter.com/wJ8q7jbT66— AFP news agency (@AFP) 16 января 2019 г. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя местной полиции.

Ранее сообщалось о 15 погибших, среди которых были жители Кении и иностранцы.

15 января группа террористов напала на отель в Найроби.

Заведующий консульским отделом дипмиссии России в Кении Олег Кипоренко призвал находящихся в регионе граждан страны проявлять повышенную бдительность в связи с ЧП.

Отмечалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» *.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.