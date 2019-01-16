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Число жертв теракта в отеле Найроби возросло до 21 

RT на русском + ещё 51 3 часа назад
Фото: globallookpress.com © Zhang Yu/Xinhua
Число жертв боевиков, напавших на отель Dusit в кенийском Найроби, возросло до 21.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя местной полиции.
Ранее сообщалось о 15 погибших, среди которых были жители Кении и иностранцы.
15 января группа террористов напала на отель в Найроби.
Заведующий консульским отделом дипмиссии России в Кении Олег Кипоренко призвал находящихся в регионе граждан страны проявлять повышенную бдительность в связи с ЧП.
Отмечалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аш-Шабаб»*.
* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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Африка , В мире , Происшествия , Аш-Шабаб , Найроби
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