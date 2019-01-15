Террористы захватили город в Нигерии

Боевики группировки "Исламское государство Западной Африки" захватили город Ранн в Нигерии . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах. По их данным, правительственные войска отступают после атаки террористов, а жители города покидают свои дома.

Обстановка в стране накалилась в преддверии президентских выборов, которые запланированы на февраль. В прошлом месяце группировка захватила город Бага, где располагалась штаб-квартира корпуса, сформированного из военнослужащих Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера для борьбы с террористами. На прошлой неделе правительственные войска смогли отбить город.