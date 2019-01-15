Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России

Террористы захватили город в Нигерии 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Боевики группировки "Исламское государство Западной Африки" захватили город Ранн в Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах. По их данным, правительственные войска отступают после атаки террористов, а жители города покидают свои дома.
Обстановка в стране накалилась в преддверии президентских выборов, которые запланированы на февраль. В прошлом месяце группировка захватила город Бага, где располагалась штаб-квартира корпуса, сформированного из военнослужащих Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера для борьбы с террористами. На прошлой неделе правительственные войска смогли отбить город.
Тем не менее все это наносит серьезный удар по президенту страны Мохаммаду Бухари, который пришел к власти в 2015 году благодаря обещаниям покончить с группировкой "Боко Харам" (запрещена в РФ). "Исламское государство Западной Африки" откололось от нее (а фактически и заменило — прим. ред.) в 2016 году и сегодня является главной угрозой на северо-востоке Нигерии. Как отмечают местные СМИ, группировка тесно связана с ДАИШ (запрещена в РФ).
Российская Газета: последние новости
В Кабуле прогремел взрыв: четыре человека погибли, 40 пострадали Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 человек В Египте при падении грузовика с моста пострадали 17 человек
Комментарии
Африка , Ближний Восток , В мире , Боко харам , Исламское государство , Нигерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России25
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе121
Украинские моряки отказались давать показания51
«Приготовьтесь к удару!»: Гудзонское чудо9
На юго-востоке Москвы произошел крупный провал грунта6
Видео
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:17
«Тебя не накормят!»:школьника не пускали в столовую
Образование Общество
00:51
На юго-востоке Москвы произошел крупный провал грунта
Происшествия
00:28
Пилот залезал в самолет через окно кабины
Происшествия Общество
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
03:00
В метро заметили людей без штанов
Общество
01:52
Новую пусковую установку «Искандера» показали на видео
Армия Оружие
00:12
Разбился один из старейших самолетов в мире
Катастрофы В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение