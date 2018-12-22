Террористическая группировка «Аш-Шабаб»* взяла на себя ответственность за одно из двух нападений в столице Сомали Могадишо.
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
По имеющимся данным, «Аш-Шабаб» заявила об ответственности за последнюю из двух атак.
Также агентство дало обновлённые цифры по погибшим при нападениях, по его данным, в результате взрывов погибли восемь человек.
Ранее сообщалось, что в Могадишо произошли два взрыва, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.
* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.