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Боевики «Аш-Шабаб» взяли на себя ответственность за взрыв в Сомали 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Террористическая группировка «Аш-Шабаб»* взяла на себя ответственность за одно из двух нападений в столице Сомали Могадишо.
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
По имеющимся данным, «Аш-Шабаб» заявила об ответственности за последнюю из двух атак.
Также агентство дало обновлённые цифры по погибшим при нападениях, по его данным, в результате взрывов погибли восемь человек.
Ранее сообщалось, что в Могадишо произошли два взрыва, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.
* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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Африка , В мире , Происшествия , Аш-Шабаб , Могадишо , Сомали
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