Боевики «Аш-Шабаб» взяли на себя ответственность за взрыв в Сомали

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По имеющимся данным, «Аш-Шабаб» заявила об ответственности за последнюю из двух атак.

Также агентство дало обновлённые цифры по погибшим при нападениях, по его данным, в результате взрывов погибли восемь человек.

Ранее сообщалось, что в Могадишо произошли два взрыва, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.