В Марокко открылся саммит ООН по миграции 

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В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей

Грузовик со снарядами: новую модификацию МТ-ЛБ представили в Египте

Путин выразил недоумение в связи с преследованием россиянки Бутиной в США