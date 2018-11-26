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Скандал из-за бездомных животных вспыхнул в Египте 

News.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Громкий скандал разразился в Египте в связи с появлением информации об отгрузке более чем четырёх тысяч безнадзорных собак и кошек в страны Азии, где их употребляют в пищу. Однако власти страны отрицают информацию о таком экспорте животных.
«Сведения об отправке животных за рубеж для употребления их в пищу совершенно не соответствуют действительности», — заявил ТАСС официальный представитель Министерства сельского хозяйства Египта Хамид Абдель Даим.
Однако ранее другой представитель Минсельхоза в телефонном интервью программе «Ар-Рай аль-Ам» на египетском телеканале Ten заявил, что ведомство одобрило к вывозу партию из 2,4 тыс. кошек и около 2 тыс. собак, признав, что Египет впервые занимается таким видом экспорта. Сбор и отправку животных в Южную Корею в качестве меры по контролю за бездомными животными предложила около двух месяцев назад депутат парламента и полномочный представитель комитета по правам человека Маргарет Азар. По официальным данным за последние три года в Египте от укусов бродячих животных пострадали более 1,3 млн человек.
Ранее News.ru писал, что в прокуратуре Санкт-Петербурга вынесли обвинительное заключение в отношении двух владельцев собак. Женщины держали у себя дома 63 собаки, которых выводили на прогулку без поводков и намордников. Из-за недосмотра собаки искусали одного их соседа и двоих детей. При этом у маленького ребёнка осталось на теле не менее пяти укусов, превратившихся в ссадины и гематомы. Теперь женщин обвиняют по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
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Минсельхоз , ИТАР-ТАСС , Африка , В мире , Египет
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