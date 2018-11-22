Боевики убили 100 военных за несколько дней

Более 100 солдат нигерийской армии были убиты боевиками « Боко Харам » (запрещенная в России террористическая организация) за последние несколько дней. Об этом сообщили Reuters источники в силовых структурах.

Как отмечается, нападения произошли на северо-востоке страны. Самое крупное столкновение состоялось 18 ноября в районе Метеле в штате Борно

По данным сената — верхней палаты парламента страны — жертвами террористов стали 44 военных. В то же время четыре источника агентства утверждают, что только во время этой атаки погибли почти 100 человек. По словам пятого собеседника, за последние дни погибли 96 служащих армии, из которых подавляющее большинство в Метеле.

Как отмечает Reuters , в последние месяцы боевики-исламисты убили несколько сотен солдат. Это стало поворотом в войне с террористами, которую администрация нынешнего президента Нигерии Мохаммаду Бухари уже называла выигранной.