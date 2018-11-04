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В Египте хотят запретить прилюдное ношение никаба
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В Египте хотят запретить прилюдное ношение никаба 

Вести.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Депутат парламента страны Хеда Агами предложила властям Египта ввести запрет на ношение никаба в общественных местах. Никаб — закрывающая лицо черная вуаль, пишет ТАСС.
Агами в своем законопроекте указывает, что ношение никаба "изменило национальную идентичность Египта" и вызывает много проблем в сфере безопасности.
За нарушение запрета закрывать лицо предлагается штраф: на первый раз — 56 долларов США, за повторные нарушения сумма увеличивается вдвое.
Член Национального совета по делам женщин Нашва аль-Хуфи поддержала депутата Агами: "Тот, кто хочет носить никаб, пусть сидит дома и не выходит на улицу".
Для Египта никаб не является традиционным элементом одежды. Распространение он получил только в 2012 году после победы "Братьев-мусульман" (запрещена в России) в борьбе за власть. После их свержения в никабах чаще всего ходят иностранки из Ирака и стран Персидского залива.
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