В Египте хотят запретить прилюдное ношение никаба

Депутат парламента страны Хеда Агами предложила властям Египта ввести запрет на ношение никаба в общественных местах. Никаб — закрывающая лицо черная вуаль, пишет ТАСС

Агами в своем законопроекте указывает, что ношение никаба "изменило национальную идентичность Египта" и вызывает много проблем в сфере безопасности.

За нарушение запрета закрывать лицо предлагается штраф: на первый раз — 56 долларов США, за повторные нарушения сумма увеличивается вдвое.

Член Национального совета по делам женщин Нашва аль-Хуфи поддержала депутата Агами: "Тот, кто хочет носить никаб, пусть сидит дома и не выходит на улицу".