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Пираты похитили восемь польских моряков
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СМИ: Пираты похитили восемь польских моряков у побережья Нигерии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Пираты похитили восемь польских моряков у побережья Нигерии. Как сообщает RMF24, они находились в 60 морских милях от берег на судне, которое шло под либерийским флагом из Анголы в нигерийский порт Омме.
К судну подошли две моторные лодки и пираты поднялись на борт, после чего поступил сигнал бедствия. Предполагается, что моряки были похищены.
В МИД Польши заявили, что информация о «возможном похищении членов экипажа судна Sky Pomerania» проверяется.
В сентябре у берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза «Гларус» швейцарской компании Massoel Shipping.
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