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С замороженных счетов Каддафи исчезли миллиарды евро
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С замороженных счетов Каддафи исчезли миллиарды евро 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
С замороженных счетов ливийского лидера Муаммара Каддафи пропали несколько миллиардов евро. Правоохранительные органы Бельгии проверяют эту информацию, сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на источники.
По предварительным данным, с 2012 года со счетов Каддафи пропали от 3 до 5 миллиардов евро. Эти средства могли быть направлены на "потенциальное финансирование гражданской войны в течение 7 лет, которая привела к крупному миграционному кризису", отметили источники канала.
Дело о пропаже денег ливийского лидера расследует судебный следователь Мишель Клез, а также федеральные депутаты королевства. Не исключается также вариант вызова сторонних экспертов для расследования инцидента.
По версии бельгийского портала Le Vif, деньги Каддафи могли исчезнуть в случае, если в 2013-2017 годах ценные бумаги почти 500 крупных компаний, в которые были вложены основные ливийские средства, обесценились бы на 70 процентов. Одновременно с этим журналисты признают, что основные индексы за эти годы только выросли (S&P 500 +41 процент, Euro Stoxx 50 +17 процентов).
Ситуация вокруг пропажи средств Каддафи расследуется в Бельгии с начала 2018 года. Весной более 11 миллиардов евро пропали со счетов ливийских инвестиционных структур, которые работали в интересах семьи Каддафи. Те счета лежали в бельгийском банке Euroclear, они были заморожены в 2011 году в рамках санкций ООН против Каддафи и его семьи. ООН считала, что замороженные деньги пойдут на восстановление Ливии после войны и на создание правительства народного единства.
В конце ноября 2013 года на четырех замороженных счетах находились 14,2 миллиарда евро в ценных бумагах и 1,9 миллиарда евро в виде финансовых средств. Однако к концу 2017 года на этих счетах осталось менее 5 миллиардов европейской валюты. Это официально подтверждала прокуратура Брюсселя. Таким образом, с замороженных счетов пропало более 11 миллиардов евро. Счета принадлежали двум ливийским инвестиционным компаниям — Libyan Investment Authority и Lafico (ее филиал).
Муаммар Каддафи был убит повстанцами в октябре 2011 года. С тех пор гражданская война в Ливии не закончилась.
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