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В Танзании при крушении парома погибли более 40 человек
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В Танзании при крушении парома погибли более 40 человек 

РИА Новости + ещё 3 58 минут назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
По меньшей мере 44 человека погибли при крушении пассажирского парома в Танзании, передает телеканал Capital Television со ссылкой на местные власти.
Как сообщается, инцидент произошел в четверг на озере Виктория. Региональный комиссар города Мванзы Джон Монгелла заявил, что на данный момент спасательная операция приостановлена из-за наступления темноты и будет возобновлена утром.
"Он заявил, что 44 тела были обнаружены и 37 человек спасены", — написал телеканал в Twitter.
Отмечается, что, хотя точное число людей на борту парома неизвестно, он может перевозить около сотни пассажиров, 25 тонн груза и три небольших транспортных средства.
По информации СМИ, правительство Танзании предполагает, что число утонувших может превысить 200 человек.
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