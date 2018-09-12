Журналист WP рассказал, что Трамп назвал президента Египта «чертовым убийцей»

Согласно сведениям Вудворда, Трамп назвал так ас-Сиси после телефонных переговоров, в конце которых президент Египта якобы затронул тему освобождения из-под стражи американки египетского происхождения Айи Хиджази и ее отправки в США. «Доуд, запомни, с кем я разговаривал, — сказал американский лидер. — Этот парень чертов убийца! Этот парень чертов убийца!»

"Он заставит тебя понервничать в разговоре по телефону, а перед самым заключением сделки скажет: «Дональд, я волнуюсь из-за этого расследования, ты же будешь рядом? Предположим, что мне нужна услуга, Дональд», — сказал Трамп, при этом спародировав манеру речи ас-Сиси, пишет Вудворд. «Это было как удар между ног. Это ужасно», — добавил глава Белого дома.

В книге Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» приводится целый ряд порочащих нынешнюю администрацию событий, якобы имевших место. В Белом доме уже назвали книгу сборником «сфабрикованных историй» в изложении «недовольных экс-сотрудников, которые хотят выставить президента в плохом свете».