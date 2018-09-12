Ещё
Журналист WP рассказал, что Трамп назвал президента Египта «чертовым убийцей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналист WP рассказал, что Трамп назвал президента Египта «чертовым убийцей» 

ТАСС + ещё 2 12 сентября 2018
ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в разговоре со своим бывшим юридическим консультантом Джоном Доудом назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси «чертовым убийцей». Такое заявление содержится в книге «Страх. Трамп в Белом доме», написанной ветераном американской журналистики, членом редколлегии газеты The Washington Post Бобом Вудвордом и поступившей в продажу в США во вторник.
Согласно сведениям Вудворда, Трамп назвал так ас-Сиси после телефонных переговоров, в конце которых президент Египта якобы затронул тему освобождения из-под стражи американки египетского происхождения Айи Хиджази и ее отправки в США. «Доуд, запомни, с кем я разговаривал, — сказал американский лидер. — Этот парень чертов убийца! Этот парень чертов убийца!»
"Он заставит тебя понервничать в разговоре по телефону, а перед самым заключением сделки скажет: «Дональд, я волнуюсь из-за этого расследования, ты же будешь рядом? Предположим, что мне нужна услуга, Дональд», — сказал Трамп, при этом спародировав манеру речи ас-Сиси, пишет Вудворд. «Это было как удар между ног. Это ужасно», — добавил глава Белого дома.
В книге Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» приводится целый ряд порочащих нынешнюю администрацию событий, якобы имевших место. В Белом доме уже назвали книгу сборником «сфабрикованных историй» в изложении «недовольных экс-сотрудников, которые хотят выставить президента в плохом свете».
ТАСС: последние новости
СМИ: число жертв столкновений в Триполи достигло 78 человек Республика Фиджи присоединилась к коалиции во главе с США по борьбе с ИГ Суд Египта поддержал решение властей заморозить активы 1,6 тыс. исламистов на $3,4 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали346
Крымскому мосту предрекли разрушение
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова447
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение