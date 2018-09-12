«Аэрофлот» с октября начнет летать в Каир ежедневно

МОСКВА , 12 сен — РИА Новости "Аэрофлот" с начала зимнего расписания IATA — с конца октября — начнет осуществлять ежедневные рейсы из Москвы в Каир , следует из расписания на сайте перевозчика.

В туристическом сервисе OneTwoTrip РИА Новости подтвердили, что билеты на ежедневные рейсы «Аэрофлота» с конца октября есть в продаже.

"Если составить рейтинг стран по поисковым запросам самостоятельных путешественников и покупателей туров, то Египет в каждом случае сегодня находится в конце второй десятки. С одной стороны, его позиции не сопоставимы с теми, какими были раньше. С другой, интерес к Египту вполне осязаем и, судя по всему, достаточен для загрузки ежедневных рейсов в Каир из Москвы", — прокомментировал PR-директор сервиса Алексей Белоусов