Ещё
Египет в декабре проведет первую международную выставку вооружений EDEX-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Египет в декабре проведет первую международную выставку вооружений EDEX-2018 

ТАСС 15 минут назад
КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Египет планирует провести в начале декабря первую международную выставку оборонной и военной промышленности EDEX-2018 (Egypt Defence Expo). Об этом, как передает издание Masrawy, заявил в воскресенье официальный представитель ВС Египта полковник Тамер ар-Рифаи.
Экспозиция будет организована с 3 по 5 декабря в Международном выставочном центре в Каире под патронатом президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. «Участие в выставке, которая организуется министерством обороны и военной промышленности совместно с британской компанией Clarion Events, примут свыше 300 крупнейших египетских и международных компаний, — сказал ар-Рифаи. — Ожидается также более 10 тысяч посетителей из разных стран».
Как отмечается на официальном сайте EDEX-2018, «Египет, обладая армией численностью более 1,3 млн военнослужащих и являясь крупнейшей военной державой в Африке и одной из ведущих в мире, представляет из себя идеальную площадку для проведения масштабного мероприятия в этой области». Подчеркивается, что выставка предоставляет новую возможность ее участникам продемонстрировать новейшие оружейные технологии, оборудование и системы во всех сферах ВПК.
Ожидается, что участие в ней примут производители вооружения и военной техники из Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, России, Украины, Франции и других стран. Ранее делегация EDEX в рамках популяризации предстоящего мероприятия за рубежом посещала международный военно-технический форум «Армия-2018», который проходил в России с 21 по 26 августа.
EDEX-2018 станет первой в своем роде выставкой вооружений не только в Египте, который занимает ведущее место по закупкам вооружений в регионе, но и на всем Африканском континенте.
ТАСС: последние новости
В результате взрыва в Кабуле погибли семь человек, 25 пострадали Бахрейн призвал своих подданных покинуть Ирак из-за протестов в Басре Строительство первого реактора АЭС "Эд-Дабаа" намечено на начало лета 2020 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран машины Додона попал на видео128
Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала131
Назван «маршрут вторжения России в Европу»101
Киев поставил условие подачи воды в Крым1056
В ДНР упраздняют министерство обороны152
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение