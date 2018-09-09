Египет в декабре проведет первую международную выставку вооружений EDEX-2018

КАИР , 9 сентября. / ТАСС /. Египет планирует провести в начале декабря первую международную выставку оборонной и военной промышленности EDEX-2018 (Egypt Defence Expo). Об этом, как передает издание Masrawy, заявил в воскресенье официальный представитель ВС Египта полковник Тамер ар-Рифаи.

Экспозиция будет организована с 3 по 5 декабря в Международном выставочном центре в Каире под патронатом президента Абдель Фаттаха ас-Сиси . «Участие в выставке, которая организуется министерством обороны и военной промышленности совместно с британской компанией Clarion Events, примут свыше 300 крупнейших египетских и международных компаний, — сказал ар-Рифаи. — Ожидается также более 10 тысяч посетителей из разных стран».

Как отмечается на официальном сайте EDEX-2018, «Египет, обладая армией численностью более 1,3 млн военнослужащих и являясь крупнейшей военной державой в Африке и одной из ведущих в мире, представляет из себя идеальную площадку для проведения масштабного мероприятия в этой области». Подчеркивается, что выставка предоставляет новую возможность ее участникам продемонстрировать новейшие оружейные технологии, оборудование и системы во всех сферах ВПК.

Ожидается, что участие в ней примут производители вооружения и военной техники из Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, России, Украины, Франции и других стран. Ранее делегация EDEX в рамках популяризации предстоящего мероприятия за рубежом посещала международный военно-технический форум «Армия-2018», который проходил в России с 21 по 26 августа.

EDEX-2018 станет первой в своем роде выставкой вооружений не только в Египте, который занимает ведущее место по закупкам вооружений в регионе, но и на всем Африканском континенте.