В отеле Египта, где погибли британские туристы, обнаружили опасные бактерии

В Египетском отеле, где скончалась семейная пара из Британии, специалисты нашли кишечную палочку и стафилококк.

«Исследование еды и проверка стандартов гигиены выявили высокое количество бактерий группы кишечной палочки и стафилококка», — цитируют РИА Новости слова экспертов. Отмечается, что в отеле не обнаружили нарушения при проверке качества воды и воздуха, а также наличие бактерий листерии, сальмонеллы и шигеллы.

Точная причина смерти семейной пары до сих пор неизвестна.