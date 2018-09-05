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В отеле Египта, где погибли британские туристы, обнаружили опасные бактерии
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В отеле Египта, где погибли британские туристы, обнаружили опасные бактерии 

Аргументы Недели 21 час назад
Фото: Аргументы Недели
В Египетском отеле, где скончалась семейная пара из Британии, специалисты нашли кишечную палочку и стафилококк.
«Исследование еды и проверка стандартов гигиены выявили высокое количество бактерий группы кишечной палочки и стафилококка», — цитируют РИА Новости слова экспертов. Отмечается, что в отеле не обнаружили нарушения при проверке качества воды и воздуха, а также наличие бактерий листерии, сальмонеллы и шигеллы.
Точная причина смерти семейной пары до сих пор неизвестна.
69-летний Джон Купер и его 63-летняя жена Сюзан отдыхали в египетской Хургаде. В какой-то момент пара почувствовала недомогание и вскоре мужчина и женщина скончались. У обоих обнаружили сердечную недостаточность и нарушение кровообращения.
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