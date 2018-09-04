Загадочную смерть туристов в гостинице Хургады связали с насекомыми

Средства от насекомых могли стать причиной смерти британских пенсионеров в гостинице Египта . Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на информированный источник.

Джон и Сюзен Куперы скончались в отеле Thomas Cook египетской Хургады с разницей в пять часов. Их дочь Келли Ормерод нашла тела родителей после того, как вернулась с прогулки. По ее словам, в комнате был странный запах.

По словам источников издания, неприятный запах шел из соседней комнаты, которую ранее обработали средством от насекомых. При этом в Египте разрешены довольно тяжелые вещества и химикаты, которые не используются в Европе. Пока отчетов токсиколога нет.

По официальной версии властей пара скончалась от сердечной недостаточности. Однако после смерти пожилых британцев плохо себя почувствовали и другие постояльцы отеля. Их срочно переселили в другие отели Хургады.