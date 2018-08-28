Reuters: оппозиция Южного Судана отказалась подписать соглашение о мире

ТАСС , 28 августа. Лидер вооруженной оппозиции Южного Судана Риек Машар отказался подписать итоговое мирное соглашение с властями страны.

Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Судана ад-Дирдири Мухаммеда Ахмеда, участвующего в переговорах между враждующими сторонами.

В начале августа президент Южного Судана Салва Киир и Риек Машар подписали в Хартуме Соглашение о нерешенных вопросах управления и разделении ответственности между сторонами конфликта. Согласно достигнутым договоренностям, лидер повстанцев должен быть восстановлен в должности первого вице-президента, власти страны также пообещали объявить амнистию участникам боевых действий.

Однако, по словам выступающего посредником на переговорах главы МИД соседнего Судана , подписание окончательного мирного соглашения вновь оказалось под угрозой срыва. «Главная оппозиционная партия, возглавляемая Машаром, а также другая группа отказались поставить свои подписи, требуя гарантий выполнения условий договоренностей», — цитирует Reuters дипломата.

Конфликт в Южном Судане начался в 2013 году, когда президент Южного Судана отправил в отставку правительство и вице-президента, что спровоцировало серию межэтнических столкновений между народами динка и нуэр, первый из которых поддерживают власти, а второй — оппозицию. В декабре 2013 года военный мятеж сторонников Машара перерос в гражданскую войну, которая охватила большую часть страны. В августе 2015 года Киир и Машар подписали мирное соглашение, а в начале 2016 года договорились о создании переходного правительства национального единства. Несмотря на это, 7 июля 2016 года столкновения между сторонами возобновились.

По данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли свыше 10 тыс. человек, более 2,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.