Reuters: оппозиция Южного Судана отказалась подписать соглашение о мире 

ТАСС, 28 августа. Лидер вооруженной оппозиции Южного Судана Риек Машар отказался подписать итоговое мирное соглашение с властями страны.
Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Судана ад-Дирдири Мухаммеда Ахмеда, участвующего в переговорах между враждующими сторонами.
В начале августа президент Южного Судана Салва Киир и Риек Машар подписали в Хартуме Соглашение о нерешенных вопросах управления и разделении ответственности между сторонами конфликта. Согласно достигнутым договоренностям, лидер повстанцев должен быть восстановлен в должности первого вице-президента, власти страны также пообещали объявить амнистию участникам боевых действий.
Однако, по словам выступающего посредником на переговорах главы МИД соседнего Судана, подписание окончательного мирного соглашения вновь оказалось под угрозой срыва. «Главная оппозиционная партия, возглавляемая Машаром, а также другая группа отказались поставить свои подписи, требуя гарантий выполнения условий договоренностей», — цитирует Reuters дипломата.
Конфликт в Южном Судане начался в 2013 году, когда президент Южного Судана отправил в отставку правительство и вице-президента, что спровоцировало серию межэтнических столкновений между народами динка и нуэр, первый из которых поддерживают власти, а второй — оппозицию. В декабре 2013 года военный мятеж сторонников Машара перерос в гражданскую войну, которая охватила большую часть страны. В августе 2015 года Киир и Машар подписали мирное соглашение, а в начале 2016 года договорились о создании переходного правительства национального единства. Несмотря на это, 7 июля 2016 года столкновения между сторонами возобновились.
По данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли свыше 10 тыс. человек, более 2,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.