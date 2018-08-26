Мнангагва приведен к присяге в качестве нового президента Зимбабве

МОСКВА , 26 авг — РИА Новости . Лидер правящей партии Зимбабве Эммерсон Мнангагва, победивший на прошедших в июле президентских выборах, приведен к присяге в качестве нового главы государства, сообщает местная газета Mail.

Мнангагва произнес перед собравшимися присягу главы государства и пообещал «быть верным Зимбабве, соблюдать, отстаивать конституцию и другие законы» страны и «защищать права народа».

Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии «Движение за демократические перемены» Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в Хараре начались акции протеста. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.

В пятницу конституционный суд Зимбабве отклонил иск оппозиционной партии с требованием оспорить результаты президентских выборов. Мнангагва заявил, что не удивлен решению конституционного суда и заявил, что вновь подтверждает свой призыв к миру и единству. Чамиза заявил, что отвергает решение конституционного суда.