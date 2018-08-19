Министр обороны Египта вылетел в Россию 

Египетский министр обороны и военной промышленности Мухаммед Ахмед Заки прибудет в Россию с официальным визитом. Поездка продлится несколько дней.
Сопроводит министра высокопоставленная делегация ВС АРЕ. Он посетит пятое заседание совместной египетско-российской комиссии и Международный военно-технический форум «Армия-2018».
Также Заки встретится с руководством Минобороны России и обсудит с ним партнёрские отношения и сотрудничество между вооружёнными силами двух стран, передаёт портал «Сада аль-Баляд».
Ранее News.ru писал, что первый модуль пристанционного хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), который Египет построит совместно с Россией для местной АЭС «Эд-Дабаа», планируется возвести до 2028 года. Проект этой АЭС предусматривает строительство сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива.