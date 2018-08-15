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Вооруженные силы Сомали уничтожили 11 боевиков группировки «Аш-Шабаб»
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Вооруженные силы Сомали уничтожили 11 боевиков группировки «Аш-Шабаб» 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Могадишо, 15 августа /Синьхуа/ — Вооруженные силы Сомали сегодня в ходе военной операции на юге страны уничтожили 11 боевиков группировки "Аш-Шабаб", включая 4 командиров.
Как сообщил представитель вооруженных сил Сомали Мохамед Буле, несколько боевиков были ранены в ходе операции, проведенной в местах возле административного центра штата Джубаленд.
М. Буле также сообщил, что целью военных операций было освобождение большего количества районов, находящихся под контролем боевиков.
М. Буле не пояснил, были ли жертвы со стороны правительственных сил. —0—
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