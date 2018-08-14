ВВС Нигерии уничтожили десятки незаконных боевиков

Абуджа , 14 августа / Синьхуа / — Военно-воздушные силы Нигерии совершили авиаудары по незаконным вооруженным формированиям, действующим в северо-западном штате Замфара, уничтожив десятки боевиков. Об этом заявил официальный представитель ВВС страны.

Операция началась после получения достоверных разведданных о том, что группа боевиков базируются на окраине леса в восточной части штата Замфара, пополняя в этом месте арсенал оружия и боеприпасы. С 9 по 11 августа ВВС успешно провели ряд операций по разведке и блокаде боевиков, задействовав истребитель и вертолет.

По словам пресс-секретаря, это часть военных действий, которые нигерийская армия начала 31 июля. Операция направлена на локализацию и уничтожение боевиков, с целью борьбы с преступлениями, которые долгое время наблюдаются в северо-западном регионе страны. —0—