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ВВС Нигерии уничтожили десятки незаконных боевиков
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ВВС Нигерии уничтожили десятки незаконных боевиков 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Абуджа, 14 августа /Синьхуа/ — Военно-воздушные силы Нигерии совершили авиаудары по незаконным вооруженным формированиям, действующим в северо-западном штате Замфара, уничтожив десятки боевиков. Об этом заявил официальный представитель ВВС страны.
Операция началась после получения достоверных разведданных о том, что группа боевиков базируются на окраине леса в восточной части штата Замфара, пополняя в этом месте арсенал оружия и боеприпасы. С 9 по 11 августа ВВС успешно провели ряд операций по разведке и блокаде боевиков, задействовав истребитель и вертолет.
По словам пресс-секретаря, это часть военных действий, которые нигерийская армия начала 31 июля. Операция направлена на локализацию и уничтожение боевиков, с целью борьбы с преступлениями, которые долгое время наблюдаются в северо-западном регионе страны. —0—
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