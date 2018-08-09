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В Египте нашли тысячелетний сыр
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В Египте нашли сыр, которому около 3,2 тысячи лет 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: otolia / Tupungato
Ученые из итальянского университета Катании, изучавшие предметы из гробницы в районе Саккара под Каиром, обнаружили один из самых древних в мире сыров возрастом 3,2 тысячи лет, изготавливавшийся из коровьего, овечьего и козьего молока.
Как пишет египетская газета "Йоум7", исследования проводились в сотрудничестве с Каирским университетом. Специалисты изучали твердые остатки сыра из погребения в Саккаре, который был произведен в 1290 — 1213 годах до нашей эры.
В результате лабораторных анализов ученые не только определили состав этого сыра, но и обнаружили в нем присутствие бактерий, которые могли вызывать заболевание, известное в Древнем Египте как "средиземноморская лихорадка" и поражавшее домашний скот и людей. Известно, что эта болезнь вызывала сильную слабость.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший древнеегипетский некрополь. Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
Древние египтяне верили в загробную жизнь, поэтому снабжали усопших оружием, предметами быта, пищей и напитками, которые укладывались в гробницу и должны были пригодиться покойному в новой жизни.
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