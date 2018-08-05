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50 боевиков уничтожены на Синае
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Египетские военные уничтожили более 50 боевиков на Синае 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отряды египетской армии в последние несколько дней уничтожили более 50 боевиков террористических группировок, действующих в северных и центральных районах Синайского полуострова, в рамках контртеррористической операции "Синай-2018". Об этом говорится в распространенном в воскресенье недельном коммюнике египетской армии по ситуации в этом регионе.
"Египетские военнослужащие в операциях против боевиков ликвидировали 52 террориста на севере и в центре Синая, 13 из них — на окраине административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш", — отмечается в заявлении ВС страны. Кроме того, было арестовано 49 радикалов, принимавших участие в вылазках против армии и представителей сил безопасности в этих районах.
Военные обезвредили более 60 взрывных устройств, конфисковали 12 внедорожников и семь мощных мотоциклов, которые экстремисты использовали для передвижения во время своих антиправительственных акций. Конфисковано несколько десятков единиц огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов.
9 февраля армия Египта совместно с МВД приступила к новой фазе масштабной антитеррористической операции "Синай-2018", которая, в отличие от всех предыдущих, проводится как на севере, так и в центре полуострова. В военной кампании участвуют полевые армейские подразделения, сотрудники внутренних дел, а также пограничные, военно— воздушные и военно-морские силы. В ходе операции было уничтожено более 350 боевиков. В столкновениях с радикалами погибли свыше 30 египетских военнослужащих и полицейских.
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