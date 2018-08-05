50 боевиков уничтожены на Синае

Египетские военные уничтожили более 50 боевиков на Синае

Отряды египетской армии в последние несколько дней уничтожили более 50 боевиков террористических группировок, действующих в северных и центральных районах Синайского полуострова, в рамках контртеррористической операции "Синай-2018". Об этом говорится в распространенном в воскресенье недельном коммюнике египетской армии по ситуации в этом регионе.

"Египетские военнослужащие в операциях против боевиков ликвидировали 52 террориста на севере и в центре Синая, 13 из них — на окраине административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш", — отмечается в заявлении ВС страны. Кроме того, было арестовано 49 радикалов, принимавших участие в вылазках против армии и представителей сил безопасности в этих районах.

Военные обезвредили более 60 взрывных устройств, конфисковали 12 внедорожников и семь мощных мотоциклов, которые экстремисты использовали для передвижения во время своих антиправительственных акций. Конфисковано несколько десятков единиц огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов.