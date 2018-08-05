Трое военнослужащих НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

Трое военнослужащих НАТО Афганистане «Решительная поддержка» (Resolute suipport) погибли в ходе совместного с афганскими силами патрулирования в провинции Парван. Еще три человека, один американец и двое афганцев, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По ее информации, смертник утром 5 августа врезался на автомобиле в колонну военной техники.