Трое военнослужащих НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане 

Трое военнослужащих НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» (Resolute suipport) погибли в ходе совместного с афганскими силами патрулирования в провинции Парван. Еще три человека, один американец и двое афганцев, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
По ее информации, смертник утром 5 августа врезался на автомобиле в колонну военной техники.
По предварительным данным, ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).
Операция «Решительная поддержка» проводится в Афганистане с января 2015 года. В настоящее время там расквартированы в рамках этой миссии около 15,5 тысяч военнослужащих ВС США плюс порядка 7,5 тысяч военнослужащих из других государств, в основном — из стран-членов НАТО.