В ЦАР осмотрели место убийства журналистов из России

Посольство России: следователи ЦАР осмотрели место убийства трёх российских журналистов

Сотрудники следственных органов Центрально-Африканской Республики провели осмотр места убийства трёх российских журналистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова.

«Группа жандармерии ЦАР выехала на место и проводит следственные действия с целью установления обстоятельств убийства трёх российских журналистов близ города Сибут», — рассказал он.

По словам дипломата, следователи провели детальный осмотр места преступления, а также допросили местных жителей с целью получения необходимой для расследования преступления информации.

При этом Токмаков добавил, что основной версией убийства россиян остаётся ограбление.

Ранее в сети появилось фото автомобиля российских журналистов, которые были убиты в Африке.