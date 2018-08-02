В ЦАР осмотрели место убийства журналистов из России

Сотрудники следственных органов Центрально-Африканской Республики провели осмотр места убийства трёх российских журналистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова.
«Группа жандармерии ЦАР выехала на место и проводит следственные действия с целью установления обстоятельств убийства трёх российских журналистов близ города Сибут», — рассказал он.
По словам дипломата, следователи провели детальный осмотр места преступления, а также допросили местных жителей с целью получения необходимой для расследования преступления информации.
При этом Токмаков добавил, что основной версией убийства россиян остаётся ограбление.
Ранее в сети появилось фото автомобиля российских журналистов, которые были убиты в Африке.
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, их расстреляли из засады члены местных группировок.