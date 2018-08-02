Ещё
CNN: Пентагон может значительно сократить численность войск США в Африке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: Пентагон может значительно сократить численность войск США в Африке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: News.ru
НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Африканское командование Вооруженными силами США рекомендовало значительно сократить численность американских войск в Африке, в первую очередь подразделений спецназначения. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три источника в министерстве обороны Соединенных Штатов.
По ее данным, эти рекомендации направлены на рассмотрение Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США. В Африканском командовании считают, что сокращение численности войск в Африке лучше соответствует оборонной доктрине администрации президента Дональда Трампа, сосредоточенной на сдерживании России и Китая за счет снижения активности в области борьбы с терроризмом, пояснили источники телекомпании.
Силы спецназначения США развернуты в настоящий момент в более чем 10 странах Африки, включая Сомали, Нигер и Камерун. Их главная задача состоит в противодействии таким террористическим группировкам, как "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов", запрещена в РФ) в Сомали.
"В плане численности войск, проводящих операции в Африке, никаких решений или изменений пока не было", — заявила CNN официальный представитель минобороны Соединенных Штатов майор Шерил Клинкел. «Министерство на постоянной основе анализирует планы, операции и военные ресурсы во всем мире с целью поиска опций, в наилучшей степени отвечающих эволюционирующей угрозе национальным интересам США», — добавила она.
Как информировало ранее Африканское командование ВС, Пентагон увеличил численность своего контингента в Сомали в прошлом году с 200 до более чем 500 военнослужащих. По словам представителя командования Робин Мэк, наращивание военного присутствия США в этой восточноафриканской стране осуществляется в основном за счет групп спецназовцев. Им ставится задача вести охоту на главарей и боевиков группировки «Аш-Шабаб». В Сомали также пытаются закрепиться террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
ТАСС: последние новости
"Аэрофлот" перевез между РФ и Египтом около 10 тыс. пассажиров после возобновления полетов Власти сирийской Думы: гуманитарная помощь из Франции поможет восстановить мирную жизнь СМИ: президент Бразилии поддержал идею участия БРИКС в миротворческой деятельности
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах27
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
«У погибших россиян был шанс на спасение»46
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР308
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками5
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение