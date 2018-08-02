CNN: Пентагон может значительно сократить численность войск США в Африке 

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Африканское командование Вооруженными силами США рекомендовало значительно сократить численность американских войск в Африке, в первую очередь подразделений спецназначения. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три источника в министерстве обороны Соединенных Штатов.
По ее данным, эти рекомендации направлены на рассмотрение Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США. В Африканском командовании считают, что сокращение численности войск в Африке лучше соответствует оборонной доктрине администрации президента Дональда Трампа, сосредоточенной на сдерживании России и Китая за счет снижения активности в области борьбы с терроризмом, пояснили источники телекомпании.
Силы спецназначения США развернуты в настоящий момент в более чем 10 странах Африки, включая Сомали, Нигер и Камерун. Их главная задача состоит в противодействии таким террористическим группировкам, как "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов", запрещена в РФ) в Сомали.
"В плане численности войск, проводящих операции в Африке, никаких решений или изменений пока не было", — заявила CNN официальный представитель минобороны Соединенных Штатов майор Шерил Клинкел. «Министерство на постоянной основе анализирует планы, операции и военные ресурсы во всем мире с целью поиска опций, в наилучшей степени отвечающих эволюционирующей угрозе национальным интересам США», — добавила она.
Как информировало ранее Африканское командование ВС, Пентагон увеличил численность своего контингента в Сомали в прошлом году с 200 до более чем 500 военнослужащих. По словам представителя командования Робин Мэк, наращивание военного присутствия США в этой восточноафриканской стране осуществляется в основном за счет групп спецназовцев. Им ставится задача вести охоту на главарей и боевиков группировки «Аш-Шабаб». В Сомали также пытаются закрепиться террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).