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Число погибших при беспорядках в Зимбабве выросло
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Число погибших при беспорядках в Зимбабве выросло до шести 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками оппозиции в столице Зимбабве Хараре возросло до шести. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию республики.
Ранее сообщалось о трех погибших.
В среду в Хараре прошли столкновения между сторонниками основной оппозиционной партии страны "Движение за демократические перемены" (ДДП) и полицией. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ, позднее к разгону демонстрантов привлекли военных.
Избирком Зимбабве ранее объявил о том, что правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт" (ЗАНУ — ПФ) по итогам состоявшихся в понедельник парламентских выборов получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента). Активисты ДДП считают результаты, в соответствии с которыми их партия получила 61 место в нижней палате (из 210), фальсифицированными и требуют их пересмотра.
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