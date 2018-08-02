Число погибших при беспорядках в Зимбабве выросло до шести

Число погибших в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками оппозиции в столице Зимбабве Хараре возросло до шести. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию республики.

Ранее сообщалось о трех погибших.

В среду в Хараре прошли столкновения между сторонниками основной оппозиционной партии страны "Движение за демократические перемены" (ДДП) и полицией. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ, позднее к разгону демонстрантов привлекли военных.

Избирком Зимбабве ранее объявил о том, что правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт" (ЗАНУ — ПФ) по итогам состоявшихся в понедельник парламентских выборов получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента). Активисты ДДП считают результаты, в соответствии с которыми их партия получила 61 место в нижней палате (из 210), фальсифицированными и требуют их пересмотра.