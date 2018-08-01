Случаи нападений на иностранцев в ЦАР

3 апреля 2018 года в результате нападения на временную базу Миссии ООН в Тагбаре ( Центральноафриканская Республика ) погиб один из миротворцев из Мавритании , еще 11 его коллег были ранены. Предполагается, что нападение совершили бойцы вооруженного движения «Антибалака».

9 мая 2017 года неизвестные напали на конвой миссии ООН в ЦАР, в результате чего погибли пять миротворцев, еще восемь получили ранения и четверо пропали без вести. В отряде были военные из Камбоджи Марокко . По данным Minusca, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения «Антибалака», восемь из которых погибли в перестрелке с военными.

12 октября 2016 года в городе Кага-Бандоро на севере ЦАР жертвами нападения боевиков исламистской группировки «Селека» стали по меньшей мере десять беженцев. Несколько человек также получили ранения в результате атаки. По данным очевидцев, нападение было прервано миротворцами.

3 января 2014 года гуманитарная организация «Врачи без границ» объявила о нападении на ее миссию в лагере для беженцев в Центральноафриканской Республике. В результате погибли трое детей.