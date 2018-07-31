В Алжире уничтожены четыре боевика

Алжир , 31 июля / Синьхуа / — Алжирские военные в ходе проводящейся в северо-восточной провинции Скикда операции ликвидировали четырех боевиков. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны Алжира.

Двухдневная широкомасштабная операция была проведена в густых лесах местности Аззаба в горах Скикды, в 400 км к востоку от Алжира.

Служащие сил безопасности также изъяли три автомата Калашникова, полуавтоматическую винтовку и боеприпасы, говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, в ходе операции несколько военнослужащих получили ранения и были доставлены в больницу.