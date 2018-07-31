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В Алжире уничтожены четыре боевика
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В Алжире уничтожены четыре боевика 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Алжир, 31 июля /Синьхуа/ — Алжирские военные в ходе проводящейся в северо-восточной провинции Скикда операции ликвидировали четырех боевиков. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны Алжира.
Двухдневная широкомасштабная операция была проведена в густых лесах местности Аззаба в горах Скикды, в 400 км к востоку от Алжира.
Служащие сил безопасности также изъяли три автомата Калашникова, полуавтоматическую винтовку и боеприпасы, говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, в ходе операции несколько военнослужащих получили ранения и были доставлены в больницу.
Остатки террористических групп, связанных, в частности, с "Аль-Каидой" все еще сохраняют свое присутствие в горах и лесах на северо-востоке Алжира. —0—
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