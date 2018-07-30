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Суданские военные нашли пропавший в Ливии патруль
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Суданские военные нашли пропавший в Ливии египетский патруль 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Египта выразили благодарность суданским коллегам, которые передали Каиру пятерых египетских военных, "заблудившихся" в соседней Ливии.
"Египетские вооруженные силы выражают благодарность вооруженным силам и органам безопасности Судана за помощь в возращении потерявшегося патруля", — говорится в сообщении официального представителя египетской армии.
При этом египетские военные не уточняют, при каких обстоятельствах была потеряна связь с группой военнослужащих.
В то же время суданские власти сообщили об "успешной операции" по освобождению египетских военнослужащих, захваченных ливийской группировкой.
"В результате операции были освобождены пятеро египетских военных. Они были доставлены в Хартум и переданы ливийским властям", — заявил официальный представитель управления безопасности и национальной разведки Судана Мохаммед Хамед, слова которого приводит государственное суданское агентство СУНА.
По его словам, операция по освобождению египетских военных была осуществлена управлением безопасности и национальной разведки в тесной координации с египетской военной разведкой.
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