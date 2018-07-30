Суданские военные нашли пропавший в Ливии патруль

Суданские военные нашли пропавший в Ливии египетский патруль

Вооруженные силы Египта выразили благодарность суданским коллегам, которые передали Каиру пятерых египетских военных, "заблудившихся" в соседней Ливии

"Египетские вооруженные силы выражают благодарность вооруженным силам и органам безопасности Судана за помощь в возращении потерявшегося патруля", — говорится в сообщении официального представителя египетской армии.

При этом египетские военные не уточняют, при каких обстоятельствах была потеряна связь с группой военнослужащих.

В то же время суданские власти сообщили об "успешной операции" по освобождению египетских военнослужащих, захваченных ливийской группировкой.

"В результате операции были освобождены пятеро египетских военных. Они были доставлены в Хартум и переданы ливийским властям", — заявил официальный представитель управления безопасности и национальной разведки Судана Мохаммед Хамед, слова которого приводит государственное суданское агентство СУНА.

По его словам, операция по освобождению египетских военных была осуществлена управлением безопасности и национальной разведки в тесной координации с египетской военной разведкой.