«Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни 

Суд Египта приговорил 75 участников исламистской группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) к смертной казни. Террористы обвиняются в участии в протестах 2013 года в стране.
«В деле участвовали 739 обвиняемых, в том числе Верховный гид Мусульманского братства Мухаммед Бади и фотожурналист Махмуд Абу Зейд», — сообщает AP.
Принятое в Каирском суде решение будет передано Великому муфтию.
Многотысячные протесты с требованиями отставки одного из лидеров организации Мухаммеда Мурси прошли в Египте в 2013 году. Позднее политический деятель был смещен с должности государства. Это вызвало ответную реакцию сторонников движения, что привело к массовым бепорядкам.
Ранее News.ru писал о том, что часть бывших боевиков «Сирийской свободной армии» перешла после неоднократных предложений на сторону войск официального Дамаска. Эти отряды отбили у «Исламского государства» (запрещённая в России организация) город Хаит в долине Ярмук.