Ещё
«Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни 

News.ru 57 минут назад
Суд Египта приговорил 75 участников исламистской группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) к смертной казни. Террористы обвиняются в участии в протестах 2013 года в стране.
«В деле участвовали 739 обвиняемых, в том числе Верховный гид Мусульманского братства Мухаммед Бади и фотожурналист Махмуд Абу Зейд», — сообщает AP.
Принятое в Каирском суде решение будет передано Великому муфтию.
Многотысячные протесты с требованиями отставки одного из лидеров организации Мухаммеда Мурси прошли в Египте в 2013 году. Позднее политический деятель был смещен с должности государства. Это вызвало ответную реакцию сторонников движения, что привело к массовым бепорядкам.
Ранее News.ru писал о том, что часть бывших боевиков «Сирийской свободной армии» перешла после неоднократных предложений на сторону войск официального Дамаска. Эти отряды отбили у «Исламского государства» (запрещённая в России организация) город Хаит в долине Ярмук.
News.ru: последние новости
Нанесён авиаудар по ливийскому Убари Перешедшая на сторону Дамаска ССА выбила ИГ из Хаита Прокуратура Египта заступилась за россиянку и ее сына
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это чудовищное преступление»61
Мигранты неожиданно высадились на нудистском пляже22
В Госдуме обрадовали россиян150
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением65
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг570
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Мигранты неожиданно высадились на нудистском пляже
В мире
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение