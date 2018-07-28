Опубликовано видео казни женщин и детей камерунскими солдатами 

В распоряжении портала The Intercept оказалась шокирующая видеозапись казни женщин и детей солдатами армии Камеруна. Они называли убитых членами группировки «Боко харам», которая в марте 2015 года присягнула на верность ИГ*. Камерунские власти сначала объявили видео фейком, однако позже стало известно о задержании четырёх военнослужащих. Камерун — один из главных союзников США по борьбе с террористами в регионе, и похоже, что новости о зверствах местных солдат никак не повлияли на военную помощь, которую Вашингтон оказывает африканской стране.