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Опубликовано видео казни женщин и детей камерунскими солдатами
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Опубликовано видео казни женщин и детей камерунскими солдатами 

RT на русском 1 час назад
В распоряжении портала The Intercept оказалась шокирующая видеозапись казни женщин и детей солдатами армии Камеруна. Они называли убитых членами группировки «Боко харам», которая в марте 2015 года присягнула на верность ИГ*. Камерунские власти сначала объявили видео фейком, однако позже стало известно о задержании четырёх военнослужащих. Камерун — один из главных союзников США по борьбе с террористами в регионе, и похоже, что новости о зверствах местных солдат никак не повлияли на военную помощь, которую Вашингтон оказывает африканской стране.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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