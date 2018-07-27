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Нанесён авиаудар по ливийскому Убари
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Нанесён авиаудар по ливийскому Убари 

News.ru 46 минут назад
Неизвестный летательный аппарат нанес ракетный удар по ливийскому городу Убари. Жертвами налёта стали 6 человек, два из них выходцы из Алжира и три из Мали.
Военное руководство США опровергло свою причастность к удару с данного беспилотника. Ранее они оказывали сопротивление с воздуха боевикам "аль-Каиды" (Запрещённая в России организация), которые действовали в районе Убари в марте текущего года.
Убари находится на границе с подконтрольными фельдмаршалу Халифе Хафтару территориями и управляется местными самопровозглашёнными властями. Как пишет канал Directorate 4, с самого начала войны в Ливии этот регион был ареной боев между местными племенами. Сейчас Убари представляет собой крупный перевалочный центр для контрабандистов и торговцев людьми. Порабощают беженцев из других стран африканского континента.
Ранее официальные власти Ливии обвинили НАТО в использовании оружия с ядерными отходами. По версии Триполи, самолеты Североатлантического альянса сбрасывали на территорию североафриканского государства бомбы с ураном.
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