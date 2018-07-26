Уязвимые в Сахеле: почему «Группа пяти» не может противостоять боевикам

Нигере, Обширный регион африканского Сахеля, растянувшийся от Сенегала до Судана , в последние годы превратился в «пороховой погреб» континента. Национальным правительствам не удается наладить мирную жизнь. Миллионы людей в Мали Буркина-Фасо и ряде других стран Сахеля вынуждены покидать свои дома. Местное население с весьма высокой долей молодежи быстро превращается в потенциальных мигрантов, которые, не имея в условиях разрухи перспектив, отправляются штурмовать средиземноморское побережье Европы или становятся целевой базой для вербовщиков боевиков.

Ситуацию контролируют главари криминальных сетей и террористических группировок, которые, используя прибыль от преступного бизнеса и слабость госструктур, стремятся пустить глубокие корни в зоне Сахеля.

Кроме того, как предупредил недавно Африканский центр изучения проблем терроризма, к уже действующим в регионе экстремистам разных мастей присоединяются тысячи боевиков, бегущих из Сирии Ирака , где террористические организации, в частности "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России ), терпят поражение в противостоянии с правительственными войсками и их союзниками. Как правило, это преступные элементы, хорошо подготовленные идеологически, обученные военным навыкам, умеющие пользоваться интернетом и соцсетями.

Туареги Мали

Тяжелее всего ситуация складывается в Мали, откуда и начала стремительно сыпаться хрупкая система регионального баланса. Эксперты и наблюдатели сходятся во мнении, что ключевым событием, спровоцировавшим дисбаланс в зоне Сахеля, стало свержение в 2011 году режима ливийского лидера Муаммара Каддафи . Он умел договариваться, используя не только военные, но и финансовые рычаги, с влиятельными региональными силами, в первую очередь с туарегами, и тем самым сдерживал сепаратистские настроения.

В 2012 году на севере Мали восстали туареги, которые заявили о провозглашении независимого государства Азавад. Конфликт едва не привел к исчезновению малийской государственности в ее привычном виде. От краха официальные власти в Бамако , к которому передовые отряды боевиков подошли вплотную, спасла предпринятая Францией в январе 2013 года контртеррористическая операция «Сервал» (летом 2014 года ее сменила операция «Бархан») и введение большого контингента Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Правительству Мали при активной поддержке пришедших на помощь французских и африканских военных удалось отбить крупные города Гао, Тимбукту и Кидаль , восстановить контроль над многими ранее утраченными районами и даже подписать с мятежниками севера в мае-июне 2015 года «алжирские соглашения» о мирном урегулировании. Однако конфликт в Мали продолжается, и во многом потому, что пока так и не удается найти формулу урегулирования, способную удовлетворить политические и экономические аппетиты туарегских элит.

С территории Мали боевики регулярно совершают вылазки в северные районы Буркина-Фасо, атакуют регионы Тиллабери и Тахуа на западе Нигера. Ощущается напряженность на крайнем юге Алжира . В условиях слабого контроля на границах вооруженные экстремисты перемещаются без особого труда и уходят на исходные позиции после нападений.

В самом Мали боевики активно прибегают к атакам на конвои МИНУСМА, позиции правительственной армии и французских военных, принимающих участие в операции «Бархан». При этом численность группировок экстремистов, бросающих вызов Бамако и поддерживающим власти иностранным силам, только растет. Так, в центральном регионе Мопти, несмотря на зачистки армии, уже несколько лет орудует группировка «Фронт освобождения Масина». А весной 2017 года о себе заявил новый альянс экстремистов под названием «Группа поддержки ислама и мусульман», в который вошли несколько группировок, в частности «Ансар ад-Дин», "Аль-Мурабитун" и «Эмират Сахара».

По данным МИНУСМА, продолжающийся конфликт привел к тому, что на сегодня более 4,1 млн малийцев в разных областях страны нуждаются в продовольственной помощи. Постоянно ухудшается положение беженцев, которым не хватает медикаментов. Более 138 тыс. малийцев покинули страну, перебравшись в соседние государства, в частности в Нигер, Мавританию и Буркина-Фасо.

Финансирование G5 Sahel

В 2014 году появилась «Группы пяти» (G5 Sahel) зоны Сахеля, в которую вошли Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад . «Пятерка» отвечала за координацию и региональное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности и развития.

Однако о формировании реального инструмента — военных сил (численностью 5 тыс. человек) для борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью — «Группа пяти» смогла договориться лишь в 2017 году. Главный командный штаб региональных войск расположился в малийском городе Севаре.

И хотя осенью минувшего года в приграничных зонах, прилегающих к Мали, Нигеру и Буркина-Фасо, был развернут (скорее для медийного эффекта и демонстрации искренности намерений) первый батальон региональных сил, проект практически сразу столкнулся с ожидаемыми и в то же время серьезными проблемами — нехваткой финансирования и низким уровнем координации между силовыми ведомствами стран «сахельской пятерки».

В «Группе пяти» резонно полагают, что для эффективной борьбы с современными террористическими группировками, которые порой вооружены лучше, чем регулярные армии некоторых стран Сахеля, необходим соответствующий уровень оснащения. И деньги для этого должно выделить международное сообщество.

Только по самым скромным подсчетам, для обеспечения деятельности контингента «сахельской пятерки» на первом этапе требуется свыше €420 млн Понятно, что со временем бюджет будет только расти, принимая во внимание расширение географии операций и необходимость закупок техники — беспилотных летательных аппаратов и бронетранспортеров. На первых порах вооруженные силы «Группы пяти» рассчитывают на помощь миротворцев МИНУСМА и участников французской операции «Бархан».

Правила игры

Инициативу создания вооруженных объединенных сил «Группы пяти» поддержали в Европе, в первую очередь в Париже, который взял на себя функции основного куратора и помощника стран Сахеля в деле выстраивания эффективного антитеррористического альянса. И представители Елисейского дворца, и другие ответственные лица не раз заявляли, что «стабильность в африканской зоне Сахеля важна для Франции и всей Европы».

Идея и французов и в целом ЕС заключается в том, чтобы помочь вооруженным силам «сахельской пятерки» достичь такой степени боеспособности и оперативной готовности, которая позволит им самостоятельно противостоять угрозам экстремистов без активного вмешательства со стороны Европы и других внешних сил. Для этого страны ЕС оказывают содействие в сборе денег и экипировки, направляют инструкторов. Но говорить о значительных успехах пока не приходится.

Регулярно посещает регион Сахеля для поддержки союзников по борьбе с терроризмом французский министр вооруженных сил Флоранс Парли . В интервью на минувшей неделе она признала, что процесс формирования контингента «Группы пяти» в настоящее время «проходит стадию оснащения и притирки». По ее словам, «создание объединенных сил — это огромная работа, учитывая то, что трудно заставить действовать вместе несколько армий».

В переводе на обычный язык это означает, что, несмотря на координирующие усилия Парижа, страны «сахельской пятерки» пока не могут выйти на необходимый уровень взаимопонимания, без чего невозможно проводить синхронизированные по времени операции и вести преследование мобильных групп боевиков в приграничных зонах.

Ну а пока политики и высокопоставленные военные согласовывают правила игры и ждут денег, радикалы подают явные сигналы о готовности дать бой объединенным силам. Одним из таких сигналов стало нападение на штаб-квартиру армейских подразделений «Группы пяти» в Севаре 29 июня, в результате которого погибли три человека, в том числе двое военнослужащих Мали.

Но, как представляется, вылазка преследовала прежде всего пропагандистскую цель — показать возможности нанесения прямого удара в логове противника. А заодно продемонстрировать спонсорам с Запада слабость сил «сахельской пятерки», которые не в состоянии защитить даже собственный командный пункт. Пожалуй, наиболее точную оценку случившемуся дал мавританский президент Мохаммед ульд Абдель Азиз: «Если атаке подвергается штаб, то это означает, что нам нужно исправить огромное количество грехов».