На западе Йемена семь человек погибли из-за обстрелов

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Семеро человек погибли, четверо получили ранения в результате артиллерийского обстрела повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» в городе Хайс к югу от порта Ходейда на западе Йемена , передает йеменское агентство САБА со ссылкой на медицинский источник.

Война между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается в Йемене с 2014 года. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана . Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.

"Три минометных снаряда, запущенные повстанцами-хуситами из их позиций на горе Раас, попали по трем домам в городе Хайс, в результате чего погибли семь человек, в том числе четверо детей, две женщины и мужчина, а четыре человека пострадали с ранениями различной степени тяжести", — заявил источник.

Источник добавил, что жители города Хайс в понедельник вышли на улицы для протестов, требуя силы национальной йеменской армии преследовать оставшихся боевиков в горах Раас и Эль-Муджашаа, которые считаются позициями для ударов по жилым районам.