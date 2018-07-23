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На западе Йемена семь человек погибли из-за обстрелов
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На западе Йемена семь человек погибли из-за обстрелов 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Семеро человек погибли, четверо получили ранения в результате артиллерийского обстрела повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» в городе Хайс к югу от порта Ходейда на западе Йемена, передает йеменское агентство САБА со ссылкой на медицинский источник.
Война между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается в Йемене с 2014 года. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.
"Три минометных снаряда, запущенные повстанцами-хуситами из их позиций на горе Раас, попали по трем домам в городе Хайс, в результате чего погибли семь человек, в том числе четверо детей, две женщины и мужчина, а четыре человека пострадали с ранениями различной степени тяжести", — заявил источник.
Источник добавил, что жители города Хайс в понедельник вышли на улицы для протестов, требуя силы национальной йеменской армии преследовать оставшихся боевиков в горах Раас и Эль-Муджашаа, которые считаются позициями для ударов по жилым районам.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
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