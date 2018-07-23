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Судан и Россия обсудили строительство нефтеперерабатывающего завода
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Судан и Россия обсудили строительство нефтеперерабатывающего завода 

Газета.Ru 23 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Министр природных ресурсов Судана Мухаммад Ахмад Али заявил, что Судан и Россия обсуждают возможность совместного строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории восточноафриканского государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, переговоры о возможном строительстве НПЗ с российским главой Министерства природы Дмитрием Кобылкиным проводил глава Судана Омар аль-Башир.
"Президент аль-Башир и российский министр обсудили развитие нефтяного производства в Судане, между сторонами ведется разговор о строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в районе Красного моря", — сказал Ахмад Али.
Встреча российского министра с президентом Судана состоялась в рамках визита Кобылкина в Хартум, где проводится серия рабочих переговоров российско-суданской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В 2017 году сообщалось, что товарооборот России и Судана вырос более чем в два раза.
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