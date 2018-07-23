С терпящей бедствие в акватории Мальты лодки спасены 19 мигрантов

Валлетта , 23 июля / Синьхуа / — В воскресенье ВС Республики Мальта заявили, что в субботу вечером 19 мигрантов были спасены в море, в том числе 17 мужчин, одна беременная женщина и один ребенок.

По словам морского спасательно-координационного центра Мальты, лодка, перевозившая 19 мигрантов, покинула Ливию и подала сигнал бедствия в 50 морских милях к югу от Мальты, когда попала в район действия ее спасательных служб.

Морской патрульный самолет и патрульное судно ВС Мальты были отправлены для определения местоположения лодки. Вскоре после того, как мигрантам были предоставлены спасательные жилеты, их лодка перевернулась.

17 пассажиров были спасены сразу, а двоих пропавших без вести спасатели нашли после поисков. —0—