Ещё
С терпящей бедствие в акватории Мальты лодки спасены 19 мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С терпящей бедствие в акватории Мальты лодки спасены 19 мигрантов 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Валлетта, 23 июля /Синьхуа/ — В воскресенье ВС Республики Мальта заявили, что в субботу вечером 19 мигрантов были спасены в море, в том числе 17 мужчин, одна беременная женщина и один ребенок.
По словам морского спасательно-координационного центра Мальты, лодка, перевозившая 19 мигрантов, покинула Ливию и подала сигнал бедствия в 50 морских милях к югу от Мальты, когда попала в район действия ее спасательных служб.
Морской патрульный самолет и патрульное судно ВС Мальты были отправлены для определения местоположения лодки. Вскоре после того, как мигрантам были предоставлены спасательные жилеты, их лодка перевернулась.
17 пассажиров были спасены сразу, а двоих пропавших без вести спасатели нашли после поисков. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Заместитель командующего силами ИГ ликвидирован на севере Афганистана -- местная полиция ООН призвала немедленно освободить похищенных в Ливии иностранных инженеров ХАМАС приняло инициативу Египта о палестинском примирении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»181
Россияне взбунтовались из-за нового налога395
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе260
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль13
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики12
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение