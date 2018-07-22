Ещё
Восемнадцать человек погибли при нападении «Боко Харам» на западе Чада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемнадцать человек погибли при нападении «Боко Харам» на западе Чада 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Боко Харам" совершили нападение на жителей деревни на западе Чада, недалеко от границы с Нигером, 18 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.
"Боевики «Боко Харам» напали на деревню к югу от Дабуа (недалеко от границы Чада и Нигера)", — заявил агентству источник, добавив, что атака произошла в четверг вечером. По его словам, боевики «убили 18 человек, ранили двоих и похитили десять женщин».
Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками «Боко Харам» насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина39
«Это не президент, а преступник»91
«Это добровольное рабство»167
Обрушился мост через Амур18
«Где логика?»75
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение