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Учёные в Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг
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Учёные в Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг 

RT на русском 1 час назад
Египетские учёные вскрыли найденный при раскопках в Александрии гигантский чёрный саркофаг и обнаружили там три повреждённые мумии.
Об этом сообщает египетский портал Youm7 со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Вазири.
Он отметил, что у одной из мумий проломлен череп, вероятно при жизни этот человек был воином. Аль-Вазири добавил, что найденные мумии также не принадлежат какой-либо именитой семье.
Отмечается, что мумии получили серьёзные повреждения из-за просочившейся внутрь саркофага воды. Перед открытием саркофага была приподнята его крышка для того, чтобы выпустить ядовитые газы, которые могли скопиться внутри.
Находка саркофага в Александрии породила многочисленные слухи на тему похороненных в нём людей. Сам гранитный саркофаг весом около 30 тонн имеет нетипичный чёрный цвет, а также гигантские размеры — 265 см в длину, 185 см — в высоту и 165 см — в ширину.
Предполагалось, что в нём мог быть захоронен полководец Александр Македонский, могила которого до сих пор не найдена. Также обнаружение целого саркофага породило спекуляции на тему того, что он не был разграблен ранее из-за запечатанного в нём «зла», однако египетские учёные опровергают эти предположения.
В феврале египетские археологи обнаружили крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц, в которые входят порядка сорока саркофагов, в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира.
RT на русском: последние новости
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