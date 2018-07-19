Учёные в Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг

Египетские учёные вскрыли найденный при раскопках в Александрии гигантский чёрный саркофаг и обнаружили там три повреждённые мумии.

Об этом сообщает египетский портал Youm7 со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Вазири.

Он отметил, что у одной из мумий проломлен череп, вероятно при жизни этот человек был воином. Аль-Вазири добавил, что найденные мумии также не принадлежат какой-либо именитой семье.

Отмечается, что мумии получили серьёзные повреждения из-за просочившейся внутрь саркофага воды. Перед открытием саркофага была приподнята его крышка для того, чтобы выпустить ядовитые газы, которые могли скопиться внутри.

Находка саркофага в Александрии породила многочисленные слухи на тему похороненных в нём людей. Сам гранитный саркофаг весом около 30 тонн имеет нетипичный чёрный цвет, а также гигантские размеры — 265 см в длину, 185 см — в высоту и 165 см — в ширину.

Предполагалось, что в нём мог быть захоронен полководец Александр Македонский , могила которого до сих пор не найдена. Также обнаружение целого саркофага породило спекуляции на тему того, что он не был разграблен ранее из-за запечатанного в нём «зла», однако египетские учёные опровергают эти предположения.