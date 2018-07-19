Источник сообщил о гибели десяти человек при обстреле в Йемене

КАИР , 19 июл — РИА Новости . По меньшей мере десять человек погибли при артобстреле со стороны повстанцев-хуситов к югу от йеменского порта Ходейда, сообщил РИА Новости источник в руководстве провинции Ходейда

"Боевики «Ансар Алла» провели интенсивный артобстрел по различным районам города Эт-Тахита к югу от Ходейды, в результате чего погибли десять человек, есть пострадавшие", — заявил источник.

Он добавил, что несколько домов сильно пострадали в ходе обстрела.

Йемене с 2014 года продолжается война между хуситами и правительством президента Абд Раббу Мансура Хади . Под контролем повстанцев оказалась часть районов, в том числе столица Сана . Стороны ведут бои в нескольких провинциях.