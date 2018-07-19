В первой половине этого года 11 журналистов погибли в Афганистане

Кабул , 19 июля / Синьхуа / — Совет безопасности журналистов Афганистана в среду в своем докладе сообщил, что в первой половине текущего года в стране погибли 11 журналистов. В этом докладе указывается, что они стали прямыми объектами насильственных актов, в частности, девять из них погибли в результате подрыва смертника, произошедшего в конце апреля этого года, еще двое были застрелены в провинциях Кандагар и Хост. движения «Талибан». В докладе сообщается, что в первой половине этого года в стране произошли всего 89 насильственных актов, направленных против журналистов, что на 22 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в частности 37 актов были совершены боевиками группировки «Исламское государство» Совет безопасности журналистов Афганистана призвал правительство страны предпринять эффективные меры по защите безопасности журналистов. По данным совета, в 2017 году в стране по меньшей мере 20 журналистов погибли в ходе насильственных актов. —0—