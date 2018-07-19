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В первой половине этого года 11 журналистов погибли в Афганистане
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В первой половине этого года 11 журналистов погибли в Афганистане 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Кабул, 19 июля /Синьхуа/ — Совет безопасности журналистов Афганистана в среду в своем докладе сообщил, что в первой половине текущего года в стране погибли 11 журналистов.
В этом докладе указывается, что они стали прямыми объектами насильственных актов, в частности, девять из них погибли в результате подрыва смертника, произошедшего в конце апреля этого года, еще двое были застрелены в провинциях Кандагар и Хост.
В докладе сообщается, что в первой половине этого года в стране произошли всего 89 насильственных актов, направленных против журналистов, что на 22 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в частности 37 актов были совершены боевиками группировки «Исламское государство» и движения «Талибан».
Совет безопасности журналистов Афганистана призвал правительство страны предпринять эффективные меры по защите безопасности журналистов.
По данным совета, в 2017 году в стране по меньшей мере 20 журналистов погибли в ходе насильственных актов. —0—
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