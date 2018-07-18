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В Йемене при покушении на вице-президента погибли военачальники
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В Йемене при покушении на вице-президента погибли военачальники 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Покушение на вице-президента Йемена генерала-лейтенанта Али Мохсена аль-Ахмара совершено в провинции Мариб в центральной части страны. Чиновник остался жив, но подробности о его состоянии не сообщаются.
Среди погибших оказались крупные военачальники. В частности, бригадный генерал Мохаммед Салех аль-Ахмар и несколько его охранников, а также военный атташе в Бахрейне.
По данным источника РИА Новости, покушение было совершено с помощью управляемого взрыва фугаса на пути кортежа.
Напомним, военные действия в Йемене ведутся с 2014 года. Правительственные войска воюют в стране с отрядами повстанцев-хуситов.
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