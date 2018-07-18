В Йемене при покушении на вице-президента погибли военачальники

Покушение на вице-президента Йемена генерала-лейтенанта Али Мохсена аль-Ахмара совершено в провинции Мариб в центральной части страны. Чиновник остался жив, но подробности о его состоянии не сообщаются.

Среди погибших оказались крупные военачальники. В частности, бригадный генерал Мохаммед Салех аль-Ахмар и несколько его охранников, а также военный атташе в Бахрейне

По данным источника РИА Новости, покушение было совершено с помощью управляемого взрыва фугаса на пути кортежа.

Напомним, военные действия в Йемене ведутся с 2014 года. Правительственные войска воюют в стране с отрядами повстанцев-хуситов.