Эксперты заявили, что организованный турпоток из России в Египет крайне мал

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . По данным египетских туристических компаний, за первые полгода российский турпоток в Шарм-эль-Шейх вырос более, чем в два раза в годовом выражении, но в подавляющем большинстве это вовсе не пакетные туристы, сообщает АТОР.

На маршруте «Москва-Каир» работают "Аэрофлот" Egypt Air , которые выполняют по три рейса в неделю. По словам источников АТОРа в авиационных кругах, средняя загрузка рейсов «Аэрофлота» — около 70%, и это не туристы: в основном, в Каир летают бизнесмены и представители диаспор.

"Конечно, несколько человек на каждом рейсе летят в Египет и с целью отдыха, но это, скорее, самостоятельные путешественники. Организованный турпоток крайне мал: туроператорам пока не интересно и не выгодно работать на египетском направлении. Спроса нет, заявок практически нет, а по тем единичным, что есть, крайне маленькая маржа", — говорит один из представителей отрасли.

В агентских сетях подтверждают отсутствие интереса к египетскому продукту на базе регулярных рейсов в Каир.

"Открытие регулярных рейсов в Каир никак не сказалось на росте популярности Египта, возможно потому, что в формате самостоятельного туризма Египет, в принципе, никогда не был ведущим направлением и был больше ориентирован на пакетных туристов", — говорит генеральный директор одного из интернет-сервисов по поиску билетов.