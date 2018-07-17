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Эксперты заявили, что организованный турпоток из России в Египет крайне мал
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Эксперты заявили, что организованный турпоток из России в Египет крайне мал 

РИА Новости 17 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. По данным египетских туристических компаний, за первые полгода российский турпоток в Шарм-эль-Шейх вырос более, чем в два раза в годовом выражении, но в подавляющем большинстве это вовсе не пакетные туристы, сообщает АТОР.
На маршруте «Москва-Каир» работают "Аэрофлот" и Egypt Air, которые выполняют по три рейса в неделю. По словам источников АТОРа в авиационных кругах, средняя загрузка рейсов «Аэрофлота» — около 70%, и это не туристы: в основном, в Каир летают бизнесмены и представители диаспор.
"Конечно, несколько человек на каждом рейсе летят в Египет и с целью отдыха, но это, скорее, самостоятельные путешественники. Организованный турпоток крайне мал: туроператорам пока не интересно и не выгодно работать на египетском направлении. Спроса нет, заявок практически нет, а по тем единичным, что есть, крайне маленькая маржа", — говорит один из представителей отрасли.
В агентских сетях подтверждают отсутствие интереса к египетскому продукту на базе регулярных рейсов в Каир.
"Открытие регулярных рейсов в Каир никак не сказалось на росте популярности Египта, возможно потому, что в формате самостоятельного туризма Египет, в принципе, никогда не был ведущим направлением и был больше ориентирован на пакетных туристов", — говорит генеральный директор одного из интернет-сервисов по поиску билетов.
Вместе с тем, по информации одной из египетских принимающих компаний, за 6 месяцев текущего года на пересадочных авиарейсах в Шарм-эль-Шейх прибыло почти 25 тысяч человек с гражданством России, в то время как год назад — чуть более 11 тысяч.
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