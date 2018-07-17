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Спецпредставитель ООН призвал приложить усилия для стабилизации ситуации в Ливии
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Спецпредставитель ООН призвал приложить усилия для стабилизации ситуации в Ливии 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 17 июля /Синьхуа/ — Хотя в политической и гуманитарной областях в Ливии наметились «вдохновляющие» тенденции, тем не менее заинтересованные стороны по-прежнему должны прилагать неустанные усилия. Об этом заявил в понедельник специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Салам.
Г. Салам по видеосвязи из Триполи проинформировал СБ ООН о ситуации в Ливии и ходе реализации выдвинутой ООН в прошлом году программы действий. По его словам, в последние месяцы военная ситуация в Ливии остается «сравнительно спокойной». При поддержке со стороны ООН в Ливии состоялись выборы в местные органы власти, в Триполи и Бенгази вновь созданы представительства ООН, начался процесс консультаций.
Г. Салам сообщил, что данный «направленный снизу вверх процесс» является неотъемлемой частью программы действий, в которой ливийский народ поставлен в центр политического процесса и впервые принимает активное участие в политическом процессе и консультациях.
Г. Салам подчеркнул, что общая поддержка со стороны СБ ООН, стран, принимающих участие в политическом процессе в Ливии, а также региональных организаций весьма важна для будущего страны.
Кроме того, Г. Салам отметил, что военные столкновения и акты насилия все еще происходят по всей территории Ливии. Он призвал международное сообщество уделить серьезное внимание тяжелой гуманитарной ситуации в Ливии и помочь вынуждено перемещенным лицам вернуться в родные дома. —0—
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