В Афганистане подорвался смертник, пятнадцать человек погибли

По словам военного, взрыв прогремел во вторник в районе Саяд во время похорон одного из главарей движения «Талибан» * Шира Мохаммада Газанфара, на которых присутствовали боевики движения. Во время церемонии смертник ИГ* привел в действие взрывное устройство.

Как сообщает Резайе, в результате взрыва погибли 15 боевиков, трое получили ранения. По данным агентства, представитель властей провинции сообщил, что 15 человек погибли и пятеро пострадали.

Резайе добавил, что Газанфар погиб в понедельник в ходе столкновений с боевиками ИГ*. Один из его братьев погиб в результате взрыва во вторник.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.