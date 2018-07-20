В найденном в Египте таинственном саркофаге ученые нашли трех мумий

Египетские ученые обнаружили в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии. Останки не принадлежат какой-либо королевской семье.

Древний 30-тонный гранитный саркофаг не содержит ничего необычного и не скрывает никаких сенсаций и проклятий, передает ТАСС . «Красная жидкость», которая была откачена из саркофага является сточными водами, попавшими внутрь через отверстие. Мумии оказались сильно повреждены водой.

Ранее вскрытие запечатанного саркофага было прервано. Силовики оцепили местность вокруг места его обнаружения, были эвакуированы жители нескольких близлежащих домов. Специалисты опасались ядовитых газов, которые могли выделяться из саркофага. К такому выводы египетские ученые пришли, разгерметизировав конструкцию и подняв крышку гроба на пять сантиметров.