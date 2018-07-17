Харра — новая площадка для боёв САР против ИГ и ССА

Канал отмечает, что на возвышенности Харра находится центр радиоэлектронной разведки под названием «Центр С». Его использовали российские и сирийские специалистами, начиная с 2006 года. Но в 2014 году его захватили подразделения ССА.

Под контроль официального Дамаска перешел также населённый пункт Намар, расположенный недалеко от Харры. Здесь боевики сдались, ведения боя не потребовалось.

САА начала наступление в провинции Кунейтра.

При бое под населённом пунктом Машара боевики были вынуждены отступить из города, но все равно оказывали ожесточённое сопротивление.

Войска Асада понесли большие потери. Поэтому со стороны правительственных сил была дана пауза. Но затем бои за Машару возобновились и идут до сих пор.

Стоит отметить, что бомбардировщики России Сирии продолжают оказывать поддержку наземным наступлениям, ликвидируя позиции ССА, ХТШ и «Исламского государства» (Запрещённая в России организация).

Кроме это в городе Харра произошёл инцидент. Смертник ИГ проник в город, и подорвал машину со взрывчаткой. Есть неподтвержденные данные, что взрыв унёс жизни несколько правительственных солдат. Повреждена военная техника.

Кроме того Харра находится в 10 километрах от участков, которые контролируют боевики ИГ.

Канал предполагает, боевики ССА либо окончательно утратили контроль над территорией в провинции Кунейтра, либо намеренно пропустили «шахид-мобиль» ИГ для того, чтобы он атаковал сирийских военных.