Французы стали чаще ездить в Египет

Потоки путешественников в Египет возобновились, и страна восстановила свои лидирующие позиции в качестве лучшего туристического направления в регионе, согласно данным французского туристического журнала TourMaG в четверг.

20-летний журнал показал, что процент французских туристов, посетивших Египет только в 2018 году, увеличился на 146 процентов. «Туристы теперь едут не только в Тунис или Турцию , Египет снова стал конкурентоспособным после многих лет нестабильности», — добавил журнал. В 2010 году землю фараонов посетили 600 000 французских туристов, а шесть лет спустя только 70 000. Это увеличение числа туристов, посещающих Египет, является результатом восстановления стабильности, порядка и безопасности для путешественников.

Год назад, ровно 15 июля 2017 года, посол Франции в Египте Стефан Румтье на пресс-конференции в Александрии заявил, что «Египет станет свидетелем еще большего увеличения числа французских туристов в 2017 году.»

Он высоко оценил усиленные меры безопасности, введенные Египтом для защиты туристов на археологических объектах, о чем свидетельствовало посещение пирамид министром в июле прошлого года. Румтье пояснил, что французское правительство намерено сотрудничать с египетскими коллегами для организации информационных кампаний, направленных на привлечение туристов со всего мира.

Посол отметил, что в настоящее время 50,000 французские компании уже инвестировали в египетскую экономику. Он призвал к увеличению инвестиций в Египте, сославшись на успешные предприятия, такие как развитие третьей линии Каирской системы метро и создание сети магазинов Carrefour (французская сеть розничной торговли).

Румтье также добавил, что президент Абдель Фатах Аль-Сиси заинтересована в создании французской промышленной зоны в Египте.

Объем торговли между Египтом и Францией достиг 2 млрд евро (2,29 млрд долларов), а объем инвестиций достиг 4 млрд евро (4,58 млрд долларов), сообщил посол.