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В Афганистане изнасиловали и убили трех чеченок-террористок
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В Афганистане изнасиловали и убили трех чеченок-террористок 

Карельские вести 34 минуты назад
В штабе 209-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили о гибели трех уроженок Чечни, которые состояли в запрещенном в России «Исламском государстве». В результате одного из сражений на северо-западе страны в провинции Джаузджан с другой запрещенной в России организацией «Талибан» они попали в плен. Перед убийством талибы изнасиловали их, подчеркнули военные. Две террористические организации ведут ожесточенные бои за провинции с 12 июля. Обе стороны потеряли убитыми свыше 100 человек. При этом талибы наступают на позиции «Исламского государства».
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