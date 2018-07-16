В Афганистане изнасиловали и убили трех чеченок-террористок 

В штабе 209-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили о гибели трех уроженок Чечни, которые состояли в запрещенном в России «Исламском государстве». В результате одного из сражений на северо-западе страны в провинции Джаузджан с другой запрещенной в России организацией «Талибан» они попали в плен. Перед убийством талибы изнасиловали их, подчеркнули военные. Две террористические организации ведут ожесточенные бои за провинции с 12 июля. Обе стороны потеряли убитыми свыше 100 человек. При этом талибы наступают на позиции «Исламского государства».