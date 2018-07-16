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ИГ пленило боевиков «аль-Каиды»
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ИГ пленило боевиков «аль-Каиды» 

News.ru 1 час назад
В Йемене боевики «Исламского государства» (Запрещённая в России организация) пленили несколько сторонников «аль-Каиды» (Запрещённая в России организация), сообщает канал Directorate 4.
Агентство «Амак» опубликовало видеоматериал с захваченными в плен боевиками «аль-Каиды». Один из пленных рассказывает, что они были захвачены после боя на трассе Йемена, где джихадисты ИГ устроили засаду.
Далее пленные сетуют на то, что после этого их товарищи из «аль-Каиды» напали на ИГ, не попытавшись узнать о судьбе пропавших боевиков, что могло привезти к их казни.
По информации канала, пропагандистская служба «аль-Каиды» написала, что группировка «Ансар аш-Шария» (АнШ) во главе с Кассимом Реми решила «уничтожить ИГ в регионе Йемена из-за его вероломного нападения на боевиков АнШ и их убийства».
Пленные утверждают, что их полевые командиры из АнШ используют инцидент для эскалации конфликта между группировками.
Боевики «Исламскою государства» дали «аль-Каиде» 10 дней на переговоры и принятия решения, после чего всех пленных казнят.
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