Боевики «Боко Харам» напали на военный конвой в Нигерии 

Почти 70 военнослужащих пропали без вести на северо-востоке Нигерии после атаки радикальной группировки "Боко Харам".
Нападение на армейский конвой, состоявший из восьми грузовых машин, произошло рядом с деревней Бобош. Ранее большой отряд вооруженных экстремистов напал на военную базу, расположенную в районе населенного пункта Джилли недалеко от границы с Нигером. Бой длился несколько часов. Военнослужащим правительственной армии пришлось отступить в населенный пункт Гейдам, сообщает ТАСС.
Напомним, боевики «Боко Харам» выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей Нигерии. За девять лет в странах бассейна озера Чад они убили более 20 тысяч человек.